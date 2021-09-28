Бавария - Динамо. Битва чемпионов

У киевлян лишь 4% на победу и 8% на ничью

  • 28.09.2021 16:08
  • 645 просмотров
  • 3 комментария
Бавария - Динамо. Битва чемпионов

После более чем 20-летней паузы чемпионы Украины и Германии снова встретятся в Лиге чемпионов (29.09 22:00). Последняя встреча команд завершилась победой киевлян, но тогда играли совсем другие составы. За это время мюнхенцы трижды выигрывали Лигу чемпионов и сейчас также являются одними из претендентов на победу. Аналитики Parimatch дают 88% на то, что Бавария будет сильнее Динамо, тогда как у киевлян лишь 4% на победу и 8% на ничью.

Никто не сомневается, что в Мюнхене украинской команде будет непросто, но шансы навязать борьбу Баварии есть всегда. В конце концов, в прошлом сезоне Динамо играло против Ювентуса и Барселоны достаточно неплохо.

Конечно, не исключено, что Бавария может подойти к игре расслаблено, что даст киевлянам дополнительный шанс взять очки. Но рассчитывать на это точно не стоит. Добавим, что Динамо сыграет без Буяльского, который даже не полетел в Мюнхен из-за повреждения.

Как минимум, киевляне получат важнейший опыт. Соперников уровня Баварии они могут встретить только в еврокубках. Особенно это важно для молодых исполнителей, которых в команде хватает. К тому же за отрицательный результат Динамо вряд ли станут сильно критиковать, а вот хотя бы ничья будет воспринята болельщиками как успех. Поэтому побороться смысл есть всегда.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 28.09.2021 16:30
    0
    Megogo_gawno, 28.09.2021 16:25
    Битва??? Битва это когда шансы на победу равны, а когда шансы 88 на 4 это совсем не битва
    Федя , с таким знанием математики , тебе 100 гривен на подписку Мегого никогда не заработать
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    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 28.09.2021 16:25
    0
    Битва??? Битва это когда шансы на победу равны, а когда шансы 88 на 4 это совсем не битва
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    CheMP
    CheMP, 28.09.2021 16:19
    0
    не,ну за полуфинал 99-го надо наказать на выезде тем более,в самом логове...думаю,Луч сейчас им крутит те моменты и как Левандовски(Янкера) держать в штрафной...
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