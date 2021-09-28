Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Верю в свою команду, но хорошо изучил Динамо»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий поединок Лиги чемпионов против «Динамо» Киев.

Игра состоится 29 сентября, начало в 22:00.

«Динамо» обычно является фаворитом в матчах своего чемпионата. Они могут глубоко обороняться и использовать интенсивый прессинг. Я верю в свою команду, но хорошо изучил соперника. Хочу знать о нем все».

«У киевлян молодая и интересная команда. Конечно, выделяется Виктор Цыганков. Вероятно, как и в матче против «Бенфики», а также в Суперкубке, они будут меньше владеть мячом, а нам нужно будет вскрывать их оборону и следить за контратаками

«Важно дать понять, что мы являемся фаворитами. Лигу чемпионов выиграет тот, кто добудет больше всего побед. И мы хотим быть такой командой».

«Завтра намерены взять три очка, чтобы оставаться лидером в таблице», - сказал Нагельсманн.