Л. Киченок / Костюк – Глисон / Говорцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк начинают борьбу в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
В матче первого круга Люда и Марта сразятся с тандемом Квинн Глисон (США) / Ольга Говорцова (Беларусь).
Встреча состоится вторым запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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