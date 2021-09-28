Даяна Ястремская – Элиза Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче второго круга украинка сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии (№18 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на корте №1 после матча Осорио Саррано – Мартинцова. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против Мисаки Дои из Японии или Даниэль Роуз Коллинс из США.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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