Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» – «Динамо».

«В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» в Каталонии обыграла «Барселону» со счетом 3:0. «Динамо» в Киеве сыграло 0:0 с «Бенфикой».

Перед поединком второго тура «Бавария» в Бундеслиге обыграла на выезде «Гройтер Фюрт» (3:1), а «Динамо» также на чужом поле победило в поединке с «Рухом» (2:0).

Со времен обретения Украиной независимости шесть раз играли между собой «Бавария» и «Динамо». Четыре раза выиграла мюнхенская команда, один раз победили киевляне и один раз матч завершился вничью. Предыдущий раз команды встречались в сезоне 1999/2000 и тогда немцы дома победили 2:1, а в Украине выиграли динамовцы 2:0. Самое яркое противостояние этих команд было в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона 1998/1999. Тогда в Киеве матч завершился вничью 3:3, а в Мюнхене победила «Бавария» со счетом 1:0 после гола Марио Баслера.

Думаю, «Бавария» легко выиграет у «Динамо». Смогут ли киевляне забить в Мюнхене? Думаю, гол престижа динамовцы забьют», - сказал Бартулович.

Матч «Бавария» – «Динамо» состоится 29-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».