Бавария – Динамо. Букмекеры вынесли киевлянам беспощадный приговор

Только чудо спасет команду Луческу от разгромного поражения в Мюнхене

  • 28.09.2021 11:30
  • 1758 просмотров
  • 3 комментария
Бавария – Динамо. Букмекеры вынесли киевлянам беспощадный приговор
© ФК Динамо Киев

В среду, 29 сентября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».
 
Букмекеры считают немцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 27, на ничью - 12, поражение оценено в 1.09.
 
Предполагается, что матч будет очень высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.26. Основные тоталы – ТБ4.0 – 2.04, ТМ4.0 – 1.83.
 
Матч «Бавария» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 28.09.2021 11:42
    +3
    Динамо потрібне зробити диво. Баварія однозначно фаворит, але це футбол.
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    Calm
    online
    Calm, 28.09.2021 11:39
    0
    а фаворит кофф 25.
    Пожалуй это будет самый большой кофф на победу в этой ЛЧ, даже на Шериф дают больше шансов на выезде против Реала. Хотя конечно Бавария оооочень сильна
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 28.09.2021 11:35
    0
    1-0, 1-1 (Ванга)
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