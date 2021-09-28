Бавария – Динамо. Букмекеры вынесли киевлянам беспощадный приговор

В среду, 29 сентября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».
Букмекеры считают немцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 27, на ничью - 12, поражение оценено в 1.09.
Предполагается, что матч будет очень высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.26. Основные тоталы – ТБ4.0 – 2.04, ТМ4.0 – 1.83.
Матч «Бавария» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пожалуй это будет самый большой кофф на победу в этой ЛЧ, даже на Шериф дают больше шансов на выезде против Реала. Хотя конечно Бавария оооочень сильна
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.