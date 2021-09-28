Бавария – Динамо. Букмекеры вынесли киевлянам беспощадный приговор

В среду, 29 сентября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии».



Букмекеры считают немцев бесспорными фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 27, на ничью - 12, поражение оценено в 1.09.



Предполагается, что матч будет очень высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.26. Основные тоталы – ТБ4.0 – 2.04, ТМ4.0 – 1.83.



Матч «Бавария» – «Динамо» начнется в 22:00 по Киеву.