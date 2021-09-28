Шахтер – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер».

«В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл на выезде «Шерифу» (0:2). А «Интер» уступил на своем поле «Реалу» (0:1).

Перед поединком второго тура «горняки» в рамках УПЛ обыграли «Верес» со счетом 4:1, а «нерадзурри» сыграли вничью 2:2 с «Аталантой».

Пять раз встречались между собой «Шахтер» и «Интер». Итальянцы дважды победили и три встречи завершились вничью. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов дважды матчи между «Шахтером» и «Интером» были сыграны вничью 0:0. До этого «Интернационале» побеждали 2:0 и 5:0. Еще одна встреча завершилась со счетом 1:1.

В матче, который будет, поставлю на то, что «Шахтер» сможет сыграть вничью в очень тяжелой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Шахтер» - «Интер» состоится 28-го сентября. Начало встречи в 22:00.