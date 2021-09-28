Шахтер – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 09:33
  • 386 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» - «Интер».

«В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» проиграл на выезде «Шерифу» (0:2). А «Интер» уступил на своем поле «Реалу» (0:1).
Перед поединком второго тура «горняки» в рамках УПЛ обыграли «Верес» со счетом 4:1, а «нерадзурри» сыграли вничью 2:2 с «Аталантой».

Пять раз встречались между собой «Шахтер» и «Интер». Итальянцы дважды победили и три встречи завершились вничью. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов дважды матчи между «Шахтером» и «Интером» были сыграны вничью 0:0. До этого «Интернационале» побеждали 2:0 и 5:0. Еще одна встреча завершилась со счетом 1:1.

В матче, который будет, поставлю на то, что «Шахтер» сможет сыграть вничью в очень тяжелой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Шахтер» - «Интер» состоится 28-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности