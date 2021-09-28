Реал – Шериф. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 08:40
  • 248 просмотров
  • 0 комментариев
Реал – Шериф. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шериф».

«Реал» в первом туре со счетом 1:0 выиграл на «Джузеппе Меацца» у «Интера». «Шериф» - это непростая команда, которая преподнесла сюрприз в матче с «Шахтером». Поэтому говорить, что «Шериф» это аутсайдер я не буду. И нельзя недооценивать такую команду. Но, я думаю, «Реал», играя дома на своем стадионе, победит в этом матче. Также, я думаю, это будет минимальная победа. Не так уж легко будет мадридцам, так как они тоже играют не совсем ярко. Свои голы они забивают, но все равно сейчас «Реал» играет не так феерично. Думаю, это будет победа «Реала» с минимальным перевесом 1:0 или 2:1. Способен ли «Шериф» забить на «Сантьяго Бернабеу»? Думаю, да. «Шериф», по крайней мере, будет выглядеть достойно. Мы уже увидели, как «Шериф» может играть.

Лига чемпионов 2000/2001 и первые игры «Шахтера» в Лиге чемпионов с грандами? Мы тогда выходили играть с двойной энергией, с характером. Мы играли все матчи. Один матч был, а именно домашний с «Лацио» в первом туре, когда у нас шансов не было. Мы тогда уступили в Донецке 0:3. В остальных поединках мы играли хорошо и забивали. Конечно, у нас не хватало опыта выступлений в этом турнире, опыта игра с такими командами, как «Лацио» и «Арсенал». Мы были готовы, но класс соперников был выше на тот момент. Нам не хватало тогда опыта. У «Шерифа» сейчас тоже нет опыта, но они уже сюрприз преподнесли, обыграв «Шахтер». Но, я думаю, с такими командами, как «Реал» и «Интер» «Шерифу» будет сложно. Но, я не думаю, что они проиграют в Мадриде с крупным счетом», - сказал Воробей. 
  
Матч «Реал» – «Шериф» состоится 28-го сентября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности