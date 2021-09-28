Милан – Атлетико. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 07:55
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Милан – Атлетико. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» – «Атлетико».

«В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Милан» на «Энфилде» проиграл «Ливерпулю» со счетом 2:3, хотя в первом тайме победил 2:1, забив два гола в раздевалку. «Атлетико» сыграл вничью 0:0 с «Порту».
Это будет хорошая игра двух команд, которые играют в более закрытый, в более дисциплинированный футбол. Думаю, что в этом матче будет ничейный результат. Возможен такой счет, как 1:1.

«Атлетико» сейчас в чемпионате Испании нестабильно выступает. Перед вылетом в Милан «матрасники» проиграли «Алавесу» (0:1). «Милан» получше выступает в чемпионате Италии, но «россонери» забивают очень мало. Зная, как «Атлетико» обороняется, думаю, зрелищного футбола не получится. Но все-таки, мне кажется, по одному мячу команды должны забить», - сказал Воробей.

Матч «Милан» – «Атлетико» состоится 28-го сентября. Начало встречи в 22:00.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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