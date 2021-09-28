Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал самые главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 28.09.2021 00:55
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Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Главные события девятого тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Рухом» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 7-0).

Динамовцы одерживают в общем 5-ю победу подряд (мячи 16-0), а на чужих полях - 4-ю (мячи 9-1).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 26 матчей (+22=4), а гостевая - 16 (+14=2).

Бело-синие забивают 10 игр кряду, а не пропускают - 5 (463 минуты).

Мирча Луческу празднует 300-ю викторию в чемпионатах Украины.

Виктор Цыганков становится автором 900-го гола клубов Луческу в УПЛ.

Мирча Луческу, обойдя Мирона Маркевича, становится новым рекордсменом лиги по числу мячей, забитых его командами - 901.

«Рух» прерывает две рекордные 6-матчевые домашние серии: беспроигрышную (+5=1) и голевую. Последний раз черно-желтые уступали гостям и не забивали в родных стенах 3 апреля 2021 года - 0:2 с «Зарей».

20-е поражение в чемпионатах Украины терпит Леонид Кучук.

Мяч, забитый Виктором Цыганковым, стал 50-м, пропущенным «Рухом» в элитном дивизионе.

«Шахтер» выигрывает у «Вереса» в общем 8-й раз подряд (мячи 19-3), а на своем поле - 5-й (мячи 12-1).

Горняки празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 11--1), а в родных стенах - 4-ю (мячи 13-1).

Безничейная домашняя серия оранжево-черных достигает 12 игр (+9-3).

Подопечные Роберто Де Дзерби забивают 12 матчей подряд.

250-й поединок на клубном уровне проводит Сергей Кривцов (ЧУ - 187, КУ - 23, СК - 6, ЕК - 34).

Тете становится автором 20-го гола «Шахтера» во встречах с ровенчанами.

5-й раз поражает ворота красно-черных Марлос (ЧУ - 4, КУ - 1).

Горняки реализовывают 7-й пенальти подряд.

Геннадий Пасич прерывает сухую серию дончан в сезоне-2021/22 - на 368-й минуте, а также две безголевые серии «Вереса» в баталиях с «Шахтером»: общую - на 387-й минуте, а гостевую - на 440-й.

Роман Мирошник становится автором первого «самострела» ровенчан в элитном дивизионе. При этом его гол оказывается 10-м для оранжево-черных в домашних поединках с красно-черными.

«Заря» побеждает «Днепр-1» в общем 4-й раз подряд (мячи 12-2), а в гостях - 3-й (мячи 9-1).

Сергей Булеца становится автором 10-го гола черно-бело-красных в баталиях с сине-бело-голубыми.

4-й раз поражает ворота днепрян Владислав Кочергин.

«Днепр-1» терпит самое крупное поражение в УПЛ на своем поле.

Игор Йовичевич проводит 100-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока (26) и тренера (74).


Днепр-1

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Мариуполем» (мячи 7-2).

Черно-желто-зеленые забивают оранжево-синим во всех 10 домашних матчах.

Максим Третьяков становится автором 40-го гола александрийцев с пенальти.

«Мариуполь» пропускает 10 игр кряду.

«Колос» повторяет личный антирекорд, потерпев 3-е подряд поражение на своем поле (мячи 1-5).

Ковалевцы проводят 10-й безголевой матч в родных стенах.

«Металлист 1925» с 5-й попытки одерживает первую победу в элитном дивизионе в гостях.

Марлисон на 361-й минуте открывает голевой счет харьковчан на чужих полях.

Александр Рябоконь терпит 80-е поражение во всех официальных турнирах (ЧУ - 64, КУ - 15, ЕК - 1).

Андрей Тотовицкий становится 3-м игроком «Десны», забившим 15 мячей в чемпионатах Украины.

«Ингулец» обновляет личный антирекорд, пропуская в гостях 7 матчей подряд.

Красно-желтые реализовывают 9-й пенальти из 9.

«Львов» берет верх над «Минаем» во всех 3-х встречах в УПЛ (мячи 5-2).

Сине-золотые, отпраздновавшие первую викторию в этом сезоне, прерывают сразу три свои серии: «рекордную» проигрышную на чужих полях - из 4-х матчей, безвыигрышную - из 10 (=4-6) и безголевую - на 366-й минуте. Последний раз львовяне побеждали еще 2 мая 2021 года - 2:1 в гостях с «Мариуполем».

Безничейная серия «Львова» на чужих полях достигает 10 игр (+3-7), а «рекордная» гостевая с пропущенными мячами - 11.

«Минай» терпит 20-е поражение в элитном дивизионе.

Закарпатцы обновляют клубное достижение, поражая ворота соперников в родных стенах 5 матчей подряд.

Мяч, забитый Антоном Байдалом, оказывается 100-м, пропущенным «Львовом» в гостях.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Егор Назарина, Игорь Снурницын (оба - «Заря») и Владислав Супряга («Динамо»), 1-й - Петар Босанчич, Стефан Спировски (оба - «Мариуполь») и Нелсон Монте («Днепр-1»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Таллес («Рух»).

25-й мяч в УПЛ забивает Владислав Кочергин, 20-й - Максим Третьяков, 5-й - Оливье Тилль, 1-й - Стефан Спировски (в 1-й игре) и Владимир Якимец (в 53-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Сергей Булеца («Заря»), Олег Кожушко («Александрия»), Дмитрий Кравченко («Металлист 1925») и Евгений Смирный («Черноморец»).

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Владислав Кочергин.

5-й матч подряд матч не уходит с поля без забитых мячей Виктор Цыганков, 4-й - Лассина Траоре.


ФК Динамо

21-й пенальти из 22-х, в том числе 10-й подряд, реализовывает Виктор Цыганков, 13-й из 14, в том числе 9-й кряду - Младен Бартулович, 12-й из 17 - Марлос, 10-й из 10 - Максим Третьяков.

5-ю пенальтийскую дуэль из 14, в том числе 3-ю кряду, выигрывает Дмитрий Ризнык.

15-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Ризнык.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Игорь Когут.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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