Интер лишился своих главных звезд — и стал сильнее. Как это удалось Индзаги

Репортер Gazzetta dello Sport спросил экс-хавбека «Интера», а ныне телекомментатора Николу Берти о том, что он понял об «Интере» после стартовых матчей в Серии А. Экс-полузащитник ответил: «то, что мы заработали 180 млн евро на Лукаку и Хакими, почти не использовали эти деньги, и стали только сильнее».

Не каждый болельщик согласен с таким выводом, но что-то в словах Берти есть.

Имея в активе после шести туров четыре победы и две ничьи, «Интер» и правда смотрится бодро — особенно на фоне печального трансферного окна, когда пришлось потерять не только двух лучших игроков, но и тренера Антонио Конте. По этой причине большинство опасается, что защитить чемпионство не получится. Да и в Лиге чемпионов будет непросто.

К счастью, Симоне Индзаги и правда пока кажется грамотным выбором тренера. Он с самого начала знал, что придется продать видных игроков, и был к этому готов. Впрочем, это не мешало ему всеми силами пытаться уговорить Лукаку остаться — и у него получилось. Ну, почти. Он и правда убедил бельгийца, что его видение «Интера» будущего того стоит, и когда Лукаку отправлялся на Евро, он был уверен, что останется в Италии. Но когда замаячил «Челси», даже харизматичный Индзаги не мог ничего поделать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cимоне Индзаги

Принять такое решение тяжело было всем — и особенно фанатам, которые разрисовали мурал с изображением нападающего, который, по их мнению, думал только о своем кошельке.

Самого Индзаги больше обидел не футболист, а его начальство, вообще согласившееся продать такого важного игрока. Но Джанлука Пальюка, бывший вратарь «Интера», уверен, что раз уж Лукаку определился с выбором, то пререкаться «Интеру» не было смысла. «Такое предложение отвернул бы только безумец».

Но фанатов было не угомонить: продав Лукаку, клуб получил даже больше денег, чем требовалось. Так может нужно было как-то укрепить состав? Может, стоило удержать Хакими?

Впрочем, заменить этих двух — задача не из легких, но директор «Интера» Беппе Маротта уже не раз доказывал, что умеет творить чудеса. Именно он оформил покупку Дензела Дюмфриса из ПСВ за 12,5 млн евро. Все указывает на то, что герой Евро-2020 станет незаменим на правом фланге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

В атаке же Лукаку заменили опытный Эдин Джеко и Хоакин Корреа. Джеко уже 35, но он продолжает забивать важные мячи. Ну а Корреа может и не Андреа Белотти, которого так ждали, но он все же отличный игрок. И дубль в дебютном матче это только подчеркнул.

Ну и нельзя не упомянуть Хакана Чалханоглу, который ничего не стоил клубу. Он должен заменить Кристиана Эриксена, все еще оправляющегося от проблем с сердцем на Евро.

Пока что нельзя делать выводы относительно нового «Интера», и Индзаги грамотно не стал менять старую формацию, которую предпочитал Конте.

«Я очень счастлив, ведь клуб, болельщики и, главное, игроки открыты моим предложениям. Мы знаем, что без трудностей в самом начале пути не обойтись» — заметил Индзаги, хотя пока что его подопечные редко разочаровывают.

Текст: Goal.com