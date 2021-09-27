Знаменитый нидерландский специалист уволен из клуба MLS

Яп Стам больше не будет тренировать команду «Цинциннати»

  • 27.09.2021 23:36
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Знаменитый нидерландский специалист уволен из клуба MLS
© Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый нидерландский специалист Яп Стам уволен из клуба MLS «Цинциннати».

Руководство клуба крайне недовольно результатами команды (только 1 победа в 16 последних матчах MLS). Временно на должность наставника назначен Тайрон Маршалл.

49-летний тренер возглавлял американскую команду с мая 2020 года. Ранее Яп Стам тренировал «Зволле», молодежку «Аякса», «Рединг» и «Фейеноорд».

Интересно, что курьезную оплошность допустила пресс-служба «Цинциннати», когда анонсировала назначение полтора года назад. Вместо Стама на их фото в Твиттере был изображен экс-тренер одной из молодежных команд «Аякса».

Турнирная таблица: MLS. Восточная конференция

Турнирная таблица: MLS. Западная конференция

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 27.09.2021 23:56
    0
    и чем знаменит этот тренер?)))) игрок может быть и известный (и то не знаменитый), но только как игрок
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