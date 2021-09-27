Знаменитый нидерландский специалист уволен из клуба MLS

Знаменитый нидерландский специалист Яп Стам уволен из клуба MLS «Цинциннати».

Руководство клуба крайне недовольно результатами команды (только 1 победа в 16 последних матчах MLS). Временно на должность наставника назначен Тайрон Маршалл.

49-летний тренер возглавлял американскую команду с мая 2020 года. Ранее Яп Стам тренировал «Зволле», молодежку «Аякса», «Рединг» и «Фейеноорд».

Интересно, что курьезную оплошность допустила пресс-служба «Цинциннати», когда анонсировала назначение полтора года назад. Вместо Стама на их фото в Твиттере был изображен экс-тренер одной из молодежных команд «Аякса».

Турнирная таблица: MLS. Восточная конференция

Турнирная таблица: MLS. Западная конференция