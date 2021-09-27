Матч 7-го дивизиона чемпионата Италии между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» был досрочно прекращен во втором тайме из-за досадного инцидента.

Дело в том, что наставник команды гостей Джованни Алози, увидев перед собой красную карточку за споры, выбежал на поле и кулаком ударил в голову главного арбитра встречи Андреа Фелиса.

Сразу после этого судья дал свисток об окончании матча. Неуравновешенный тренер, скорее всего, получит длительную дисквалификацию. После инцидента он извинился за свое поведение и подал в отставку.

ВИДЕО. Прямо в голову. В Италии тренер выбежал на поле и ударил судью