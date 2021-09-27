ВИДЕО. Прямо в голову. В Италии тренер выбежал на поле и ударил судью

После такого нападения арбитр моментально остановил матч насовсем

  • 27.09.2021 23:23
  • 820 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Прямо в голову. В Италии тренер выбежал на поле и ударил судью
© Twitter

Матч 7-го дивизиона чемпионата Италии между командами «Оледжо-Кастелло» и «Карпиньяно» был досрочно прекращен во втором тайме из-за досадного инцидента.

Дело в том, что наставник команды гостей Джованни Алози, увидев перед собой красную карточку за споры, выбежал на поле и кулаком ударил в голову главного арбитра встречи Андреа Фелиса.

Сразу после этого судья дал свисток об окончании матча. Неуравновешенный тренер, скорее всего, получит длительную дисквалификацию. После инцидента он извинился за свое поведение и подал в отставку.

ВИДЕО. Прямо в голову. В Италии тренер выбежал на поле и ударил судью

 

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    oenergo.com
    oenergo.com, 27.09.2021 23:34
    0
    Дикарь, это понятие интернациональное.
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 27.09.2021 23:33
    0
    Михаил Степанов, 27.09.2021 23:29
    я таки не понял...выбежал на поле или на огород?
    7й дивизион!! Унас в вишке бывают такие поля))
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    korobov
    online
    korobov, 27.09.2021 23:32
    -2
    судья на пи..ора похож правильно тренер сделал
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.09.2021 23:29
    0
    я таки не понял...выбежал на поле или на огород?
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