Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нужно смотреть на Усика. Он доказал, что все возможно»

Хавбек оценил битву Лиги чемпионов против «Интера»

  • 27.09.2021 22:29
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  • 1 комментарий
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нужно смотреть на Усика. Он доказал, что все возможно»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко оценил матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

– Вы играли с «Интером» год назад, а что сейчас ребята говорят об этой команде? Делился ли с вами информацией Руслан Малиновский, который в составе «Аталанты» несколько дней назад успешно противостоял миланцам в Серии А?
– Мы обсуждаем рабочие моменты, ведь часто бывает так, что мелочи имеют большое значение. С Русланом я не общался, но за их матчем с «Интером» следил по дороге домой.

– Ты смотрел боксерский поединок Усика и Джошуа? Как «Шахтеру» стать футбольным Усиком?  
– Смотрел в компании жены. Усик подготовку к этому поединку начал еще в январе, при этом в спаррингах он специально проводил то ли 15, то ли 18 раундов, и длились они не по три, а по четыре минуты с перерывом всего лишь в 30 секунд, чтобы физически быть готовым и хорошо работать на ногах с таким боксером, как Джошуа. Считаю, нам в первую очередь нужно смотреть на характер Усика, который бросил вызов всему боксерскому миру и работой и верой доказал, что все в этой жизни возможно. Он выиграл все: начиная от любительского бокса и заканчивая самым престижным тяжелым весом в профи.

– В прошлом сезоне ты играл против «Интера», атаку которого тогда определял Ромелу Лукаку. Бельгийца в итальянской команде уже нет, но есть Джеко, противостоявший тебе в составе «Ромы». Кто доставлял больше проблем, с кем сложнее?
– Думаю, в данном случае сравнения неуместны. Это два мастера, два высококлассных футболиста. Да, они действуют в похожем стиле, но, как по мне, Лукаку более мощный, бороться с ним тяжело, а Джеко более мобильный, он был лидером в «Роме» и остается на ведущих ролях в национальной сборной, имеет большой опыт. Не зря после ухода Лукаку именно его пригласили на эту позицию.

– В игре с «Динамо» невооруженным глазом был виден большой настрой тренерского штаба и игроков «Шахтера». Стоит ли ожидать такого же отношения от вас и в матче с «Интером»?
– С первого дня, как я только познакомился с Мистером, на тренировках и перед играми он всегда просит и требует от футболистов намного больше, чем они могут дать в плане тактики и техники. Но и за счет этого не всегда можно выигрывать, нужно еще иметь характер и боевой настрой. То, что у нас получилось в игре с «Динамо», тренер просит демонстрировать в каждом поединке, будь то чемпионат или Лига чемпионов, и даже на тренировках. Особенно он ждет большого прогресса от молодых ребят. Поэтому очень надеюсь, что каждый из нас слушает и готовится к тому, чтобы ментально стать сильнее в плане подготовки к таким важным матчам.

– По мнению вашего тренера, «Интер» Симоне Индзаги сильнее «Интера» Антонио Конте. А как считаешь ты? За счет чего завтра можно будет достичь результата?
– Мистер живет футболом, он пересмотрел все матчи, которые только было возможно, и раз так сказал, значит, он прав. С «Интером» Конте мы провели три игры в еврокубках, а с командами Симоне Индзаги я никогда не встречался. С «Лацио» не играл, поэтому ничего не могу сказать. Завтра посмотрим. Чтобы добиться положительного результата, первое, что нужно сделать, – выполнить установку тренерского штаба, все то, что мы готовим, о чем договариваемся. И, конечно же, еще раз повторюсь: нужно быть ментально очень сильными, готовыми к тому, что мы можем, должны и обязаны играть с такими командами.

– Отличается ли процесс подготовки к «Интеру» сейчас от того, что был в прошлом сезоне при Луише Каштру?
– У нас новый тренерский штаб, а у каждого тренера свое видение, как команда должна готовиться и играть. Считаю, неправильно сравнивать, это совершенно два разных видения футбола.

Матч состоится 28 сентября, начало в 19:45.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    bullyUA
    bullyUA, 27.09.2021 22:30
    +2
    Смотреть надо на Шериф.
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