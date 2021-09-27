Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Шахтера важный, но не решающий в группе»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился своим мнением перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
Игра пройдет 28 сентября в Киеве, начало в 19:45. Обе команды проиграли свои стартовые встречи.
«Путь «Шахтера» в еврокубках действительно интересный. Они не так давно были в полуфинале Лиги Европы. У них амбициозная команда, которая попробует доставить нам неприятности. Я не считаю, что матч против «Шахтера» будет определяющим для раскладов в группе. Но, конечно, очень важным».
«Что касается Роберто Де Дзерби, то по последним матчам я вижу, что он уже привнес в «Шахтер» свои идеи».
«У Интера атакующая команда, и мы хотим развиваться в этом плане. И в определенные дни делаем ошибки против соперников, которые умеют контратаковать. Нужен баланс между обороной и атакой», - считает Индзаги.
Источник — ФК Интер
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Кроты запасайтесь боярой)))😜
Кроты запасайтесь боярой)))😜
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