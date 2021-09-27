Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Шахтера важный, но не решающий в группе»

Тренер «Интера» оценил матч Лиги чемпионов

  • 27.09.2021 20:25
  • 850 просмотров
  • 3 комментария
Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Шахтера важный, но не решающий в группе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился своим мнением перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».

Игра пройдет 28 сентября в Киеве, начало в 19:45. Обе команды проиграли свои стартовые встречи.

«Путь «Шахтера» в еврокубках действительно интересный. Они не так давно были в полуфинале Лиги Европы. У них амбициозная команда, которая попробует доставить нам неприятности. Я не считаю, что матч против «Шахтера» будет определяющим для раскладов в группе. Но, конечно, очень важным».

«Что касается Роберто Де Дзерби, то по последним матчам я вижу, что он уже привнес в «Шахтер» свои идеи».

«У Интера атакующая команда, и мы хотим развиваться в этом плане. И в определенные дни делаем ошибки против соперников, которые умеют контратаковать. Нужен баланс между обороной и атакой», - считает Индзаги.

Источник — ФК Интер

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 20:48
    0
    BUCH, 27.09.2021 20:33
    Уверенно, завтра будет скс по итальянский....
    Кроты запасайтесь боярой)))😜
    Скажи, в матче с Баварией будет пометка 18+?
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    oenergo.com
    oenergo.com, 27.09.2021 20:38
    -3
    Еще пять игр впереди. Как можно знать, какой из матчей будет решающим?
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 27.09.2021 20:33
    -1
    Уверенно, завтра будет скс по итальянский....
    Кроты запасайтесь боярой)))😜
    Ссылка
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