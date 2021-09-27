Список Ротаня. Украина U-21 готовится к матчам с Францией и Фарерами

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань назвал список игроков на матчи отбора Евро-2023 против молодежных сборных Франции (8 октября) и Фарерских островов (12 октября).
Отметим появление в списке вратаря Анатолия Трубина. Игрок сборной Украины после восстановления от травмы получит шансы в молодежной сборной.
Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк).
Защитники: Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Константин Вивчаренко, Антон Боль (все - «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч ( «Рух» Львов), Олег Горин («Минай»), Валерий Дубко («Черноморец» Одесса).
Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба - «Черноморец» Одесса), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - «Шахтер» Донецк), Викентий Волошин («Десна» Чернигов).
Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Богдан Вьюнник («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия).
Резервный список: Никита Турбаевский («Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Игорь Снурницин, Даниил Алефиренко (оба - «Заря» Луганск), Денис Кузык, Богдан Билошевский, Владислав Ванат (все - «Черноморец»), Остап Притула («Рух»Львов), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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