Гаттузо может возглавить клуб из АПЛ

43-летний итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить английский «Ньюкасл», выступающий в АПЛ, если клуб решит уволить нынешнего наставника команды Стива Брюса.

После 6-ти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 3 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 7-14.

На протяжении карьеры Гаттузо возглавлял «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». Последним клубом специалиста был «Наполи», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.