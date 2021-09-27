Гаттузо может возглавить клуб из АПЛ

Итальянским тренером интересуется «Ньюкасл»

  • 27.09.2021 18:52
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Гаттузо может возглавить клуб из АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

43-летний итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить английский «Ньюкасл», выступающий в АПЛ, если клуб решит уволить нынешнего наставника команды Стива Брюса.

После 6-ти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает 17-е место в АПЛ, имея в активе 3 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 7-14.

На протяжении карьеры Гаттузо возглавлял «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». Последним клубом специалиста был «Наполи», который он возглавлял с 2019 по 2021 годы.

Источник — Calciomercato

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