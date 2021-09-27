Шахтер – Интер. Три необычных прогноза на матч в Киеве

Игра состоится 28 сентября

  • 27.09.2021 18:21
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Шахтер – Интер. Три необычных прогноза на матч в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine

Старт «Шахтера» в нынешней Лиге Чемпионов иначе как провалом и не назовешь. «Горняки» безвольно проиграли 0:2 чемпиону Молдавии «Шерифу». И статистика не должна вводить в заблуждение – «горняки» нанесли более 20 ударов по воротам Шерифа, но реальных момент почти не было. А после второго пропущенного гола «Шахтер» попросту бросил играть. Впрочем, на прошлой неделе команда Де Дзерби обыграла «Динамо» 3:0 в Суперкубке Украины и заметно улучшила настроение себе и своим болельщикам

Коэффициенты Favbet: 5.8 – 4.4 – 1.6

(гиперссылка)

Выход из группы:

Интер – 1.2

Шахтер – 5.5

Как видим, эксперты Favbet считают «Интер» фаворитом как в этом отдельно взятом матче, так и на выход из группы. И это неудивительно. Миланцы очень уверенно выглядят на старте сезоне и поражение 0:1 от «Реала» выглядит скорее случайностью. Но ставить просто на победу «Интера» за коэффициент 1.6 это слишком банально. Ведь можно найти несколько прогнозов повеселее

Прогноз №1. Точный счет матча – 0:0 – 11.5

В 2020 году «Шахтер» и «Интер» встречались трижды. И если в полуфинале Лиги Европы миланцы одержали разгромную победу 5:0, то на групповом этапе Лиги Чемпионов команды дважды разошлись миром 0:0. Благодаря чему «Шахтер» обошел «Интер» и вышел в Лигу Европы. Маловероятно, что команды в третий раз подряд сыграют 0:0, но полностью исключать этот вариант не стоит. Тем более коэффициент 11.5 выглядит очень заманчиво

Прогноз №2. Эдин Джеко забьет – 2.25

Боснийский ветеран пришел в «Интер» в этом межсезонье и был призван заменить супербомбардира Ромелу Лукаку. И пока у Джеко получается неплохо. В трех последних матчах Эдин забил 4 гола. Не исключено, что в такой топ-форме ему удастся забить и в ворота Андрея Пятова

Прогноз №3. Забьет игрок вышедший на замену – 2.8

В составе обеих команд хватает игроков, которые могут усилить команду со скамейки запасных. У Интера это, например, Алексис Санчес. В Шахтере также есть кому выходить. Можно например, вспомнить матч против Монако, ход которого перевернули вышедшие на замену Марлос и Мудрик. Почему бы подобному сценарию не повториться вновь.

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Источник — Sport.ua

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