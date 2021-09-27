ПОЧЕТТИНО: «Месси – такой же человек, как и мы, ему нужно адаптироваться»

Наставник ПСЖ – о неудачном старте Лионеля Месси в новом клубе

  • 27.09.2021 18:47
  • 347 просмотров
  • 3 комментария
ПОЧЕТТИНО: «Месси – такой же человек, как и мы, ему нужно адаптироваться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о причинах неудачного старта Лионеля Месси в парижском клубе:

«Мы говорим о лучшем игроке мира. Но говоря это, надо понимать, что он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.

Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.

Он прибыл в «ПСЖ» не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.

Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков».

Завтра, 28 сентября ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити».

Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oles Bodnar
    online
    Oles Bodnar, 27.09.2021 19:11
    +1
    Tagyler, 27.09.2021 19:02
    Почетинно бы такое и Рональдо в Манчестере бы сказал после 4 голов со старта?
    Роналдо купували в Манчестер знаючи де він буде грати. Він ідеально підходить під гру МЮ. Його в команді хотів бачити тренер. Мессі купував власник ПСЖ, без узгодження з тренером. Модель гри ПСЖ і Барселони достатньо відрізняється, щоб гравцю потрібно було до неї звикати. А в додачу амбіції Неймара, Мбаппе та інших зірок (це команда конфлікт, як приклад з недавнього минулого Ібрагімовіч - Кавані). Перехід Мессі в ПСЖ мені дуже нагадує перехід Шевченка в Челсі, власник хотів зірку, а тренер не бачив цій зірці місця на полі. При тому, що ж ніхто не скаже, що Шевченко поганий форвард.
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    dgo ukuran
    dgo ukuran, 27.09.2021 19:08
    0
    Tagyler, 27.09.2021 19:02
    Почетинно бы такое и Рональдо в Манчестере бы сказал после 4 голов со старта?
    для Роналду это уже четвёртый трансфер, для Месси первый.
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    Tagyler
    online
    Tagyler, 27.09.2021 19:02
    0
    Почетинно бы такое и Рональдо в Манчестере бы сказал после 4 голов со старта?
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