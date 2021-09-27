ПОЧЕТТИНО: «Месси – такой же человек, как и мы, ему нужно адаптироваться»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о причинах неудачного старта Лионеля Месси в парижском клубе:
«Мы говорим о лучшем игроке мира. Но говоря это, надо понимать, что он такой же человек, как и мы, которому нужно адаптироваться в новом клубе.
Семья должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте игроку адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь для него все по-новому.
Он прибыл в «ПСЖ» не так давно, мы работаем вместе. Лео знакомится с партнерами по команде. Он намерен добиться успеха и выиграть большие трофеи для клуба.
Сыграет ли Месси во вторник? Я ничего не подтверждаю, пока не наступит день матча. Он будет доступен в группе игроков».
Завтра, 28 сентября ПСЖ во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити».
Источник — BBC
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