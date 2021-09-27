ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Интером без Дентиньо и Фернандо

Еще три игрока донецкой команды занимаются по индивидуальной программе

  • 27.09.2021 18:09
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер готовится к поединку с Интером без Дентиньо и Фернандо
© ФК Шахтер Донецк

Команда Роберто Де Дзерби готовится к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Киеве.

Поединок «Шахтер» – «Интер» состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 28 сентября, в 19:45. А накануне «оранжево-черные» провели открытую тренировку в Святошино.

Перед выходом на поле тренерский штаб и футболисты провели содержательное 25-минутное теоретическое занятие, уделив внимание нужным аспектам накануне встречи с чемпионом Италии. Затем журналисты в течение отведенных 15 минут могли наблюдать за разминкой и пробежкой «Шахтера».

В общей сложности тренировка продлилась около 80 минут. После разминочной части «оранжево-черные» приступили к работе с мячом и тактическим упражнениям с акцентом на игре Лиги чемпионов. Пока индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и Георгий Судаков. Восстанавливаются после повреждений Дентиньо и Фернандо. Все остальные – в строю и полной готовности.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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    Face Control
    Face Control, 27.09.2021 18:31
    0
    Удачи лучшие!
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