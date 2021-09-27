КАРИКАТУРА ДНЯ. 28 лет в одном клубе. Тотти исполнилось 45

Омар Момани поздравил легендарного футболиста «Ромы» с днем рождения

  • 27.09.2021 17:55
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КАРИКАТУРА ДНЯ. 28 лет в одном клубе. Тотти исполнилось 45
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани поздравил с днем рождения легендарного футболиста римской «Ромы» Франческо Тотти, которому 27 сентября исполнилось 45 лет.

«28 лет играл за один клуб.

С днем рождения, Франческо Тотти, восьмой царь Рима», — прокомментировал Момани свою работу.

Тотти пришел в молодежную команду «Ромы» в 1989 году и закончил карьеру игрока в 2018 году.

Древнеримские цари — полулегендарные правители Древнего Рима, которые правили до основания Республики. Согласно официальной версии, их семеро.

Источник — Instagram

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