КАРИКАТУРА ДНЯ. 28 лет в одном клубе. Тотти исполнилось 45

Известный карикатурист Омар Момани поздравил с днем рождения легендарного футболиста римской «Ромы» Франческо Тотти, которому 27 сентября исполнилось 45 лет.

«28 лет играл за один клуб.

С днем рождения, Франческо Тотти, восьмой царь Рима», — прокомментировал Момани свою работу.

Тотти пришел в молодежную команду «Ромы» в 1989 году и закончил карьеру игрока в 2018 году.

Древнеримские цари — полулегендарные правители Древнего Рима, которые правили до основания Республики. Согласно официальной версии, их семеро.