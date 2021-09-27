Пеп ГВАРДИОЛА: «Переход Месси стал сюрпризом. Но жизнь непредсказуема»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с Лионелем Месси перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2003 года, а летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 годы.

«Переход Месси стал сюрпризом для всех. Но случилось то, что случилось. Все уже приняли эту ситуацию.

В прошлом, несколько сезонов назад, такое было бы сложно представить. Но жизнь непредсказуема. Его трансфер случился. Я уверен, что он будет хорошо себя чувствовать в Париже.

Такие футболисты говорят все сами за себя на поле. Нам очень повезло, что мы живем в то время, когда мы можем наблюдать за игрой Месси», — сказал Пеп.

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.