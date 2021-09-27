Пеп ГВАРДИОЛА: «Переход Месси стал сюрпризом. Но жизнь непредсказуема»

Наставник «Манчестер Сити» готовится к противостоянию с ПСЖ, за который выступает аргентинец

  • 27.09.2021 17:45
  • 283 просмотра
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Переход Месси стал сюрпризом. Но жизнь непредсказуема»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с Лионелем Месси перед поединком группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2003 года, а летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 годы.

«Переход Месси стал сюрпризом для всех. Но случилось то, что случилось. Все уже приняли эту ситуацию.

В прошлом, несколько сезонов назад, такое было бы сложно представить. Но жизнь непредсказуема. Его трансфер случился. Я уверен, что он будет хорошо себя чувствовать в Париже.

Такие футболисты говорят все сами за себя на поле. Нам очень повезло, что мы живем в то время, когда мы можем наблюдать за игрой Месси», — сказал Пеп.

Матч ПСЖ — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    hanter83
    hanter83, 27.09.2021 17:58
    0
    Да,да Пеп -вот и о Вас думали(и лично я как болельщик Барсы) что после перехода из Барсы в другой клуб будете рвать и метать,а тут увы НЕ ТУТ ТО БЫЛО!!!
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