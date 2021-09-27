На 56-м году скоропостижно ушел из жизни экс-футболист «Шахтера» Сергей Герасимец.

Полузащитник Сергей Герасимец выступал за «горняков» с 1986 по 1988 год, провел 57 матчей и забил 4 гола. Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе.

Также Герасимец выступал за киевское «Динамо», ирпеньскую «Рось», минское «Динамо», «Бней Иегуду», питерский «Зенит», «Каунас», «Динамо-Стройимпульс» и «Торпедо-МАЗ».

Во время тренерской карьеры Герасимец работал с российскими, казахстанскими и армянскими командами.