Барселона неудачно пыталась подписать Эрреру

Каталонская «Барселона» минувшим летом пыталась подписать 32-летнего испанского полузащитника ПСЖ Андера Эрреру, но трансфер так и не состоялся.
«Андер контактировал с «Барселоной», но сделка так и не состоялась», — сказал отец Эрреры Педро.
В ПСЖ Эррере приходится выдерживать жесткую конкуренцию за место в составе, но в текущем сезоне дела у футболиста идут неплохо. Хавбек провел за парижскую команду 10 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Контракт Эрреры с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.
Источник — Goal.com
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