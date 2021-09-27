Барселона неудачно пыталась подписать Эрреру

Каталонская «Барселона» минувшим летом пыталась подписать 32-летнего испанского полузащитника ПСЖ Андера Эрреру, но трансфер так и не состоялся.

«Андер контактировал с «Барселоной», но сделка так и не состоялась», — сказал отец Эрреры Педро.

В ПСЖ Эррере приходится выдерживать жесткую конкуренцию за место в составе, но в текущем сезоне дела у футболиста идут неплохо. Хавбек провел за парижскую команду 10 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Эрреры с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.