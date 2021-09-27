Определились победители детского футбольного турнира Кубок единения-2021

25-26 сентября 2021 года состоялись матчи финальной части Всеукраинского турнира по футболу "Кубок единения-2021" на стадионе "Авангард" в Луцке. По результатам матчей победу одержала команда из Одесской области – ДЮСШ № 11 "Черноморец". Второе место заняла команда из Сумской области – Шосткинская КДЮСШ "Барса".

"Кубок единения-2021" – это масштабный футбольный турнир в Украине среди детей 2010-2011 гг. Рождения, который проводился к десятилетию Благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "Только вместе". Футбольный праздник охватил всю Украину. 7 тысяч участников, около 400 команд со всей Украины боролись на первом этапе турнира за право представлять свою область в финальной части соревнований, прошедшей в Луцке 25-26 сентября на стадионе "Авангард". Только 22 лучшим командам со всей Украины это удалось!

Уже 25 сентября 2021 город Луцк на 2 дня превратился в футбольную столицу Украины, ведь там, на стадионе "Авангард", состоялось официальное открытие финальной части турнира "Кубок единения-2021". В нем приняли участие основатель Благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "Только вместе" Игорь Палица, председатель Волынского областного совета Григорий Недопад, городской голова Игорь Полищук, тренер молодежной сборной Украины, обладатель кубка УЕФА Вячеслав Шевчук.

Игорь Палица отметил, что турнир "Кубок единения-2021" имеет важную миссию – не только объединить всю Украину вокруг футбольного праздника, но и привлечь внимание к детям, которые являются будущим нашего государства:

"Почему мы выбрали именно футбол? Можно же было что-то раздать, кого-то поздравить, провести торжественное награждение в драмтеатре, показать это все в СМИ. Но в течение последнего десятилетия мы забыли о том, что является наибольшей ценностью для нашей страны. Лично я убежден, что для каждого взрослого человека главное достояние – это наши дети. Мы можем говорить о том, какой мы построим страну, в чем будет газ, электроэнергия, какими будут зарплаты и куда будем летать, но если мы не подумаем о детях, то потеряем страну. Нужно дать юному поколению возможность учиться, развиваться, быть сильными, здоровыми и культурными. Именно этим мы должны заниматься, и именно в это в течение десятилетия вкладывает средства Фонд "Только вместе". И юные участники, приехавшие сегодня в Луцк, демонстрируют на собственном примере, что у нас – единая страна. Несмотря на то, что с экранов телевизоров рассказывают, что восток один, а запад – другой, здесь присутствуют все наши области. И это доказывает, что ни у кого, никогда и ни за что не получится нас разделить", – подчеркнул Игорь Палица.

После торжественного открытия начались матчи между командами со всей Украины, которые боролись за главный трофей "Кубке единения-2021". По результатам первого дня в ½ финала турнира вышла пара команд из Одесской области – ДЮСШ № 11 "Черноморец" и Житомирской области - СДЮСШОР "Полесье-1"; другую пару образовали команды из Киевской области – Борщаговская ТГ и Сумской области - Шосткинская КДЮСШ "Барса". Именно они 26 сентября боролись за выход в финал. По результатам напряженных и драматичных матчей в финал турнира вышли команда из Одесской области – ДЮСШ № 11 "Черноморец" и из Сумской области – Шосткинская КДЮСШ "Барса".

Финал Всеукраинского турнира по футболу "Кубок единения-2021" был невероятным! Юные футболисты держали всех болельщиков на трибунах в напряжении, ведь лидерство в матче переходило от одной к другой команде на протяжении всей игры. Водоворот эмоций, зрелищные голы, весь стадион считал секунды до окончания матча. Ни одна из команд не собиралась отступать, они боролись до конца! В результате футбольного поединка лучшей стала команда из Одесской области – ДЮСШ № 11 "Черноморец! Они победители, лучшая команда турнира "Кубок единения-2021" среди почти 400 участников из Украины! Главный трофей турнира лично вручал Игорь Палица.

Благотворительный фонд "Фонд Игоря Палицы "Только вместе" был щедр на призы, ни одна команда турнира "Кубок единения-2021" не осталась без подарков! За участие в отборочном туре каждая команда-участник соревнований получила кожаный футбольный мяч, гравированный диплом участника турнира, а каждый член команды – медаль за участие в турнире.

Победителей первого этапа награждены:

I-IV места: кубки, медали, мячи (5 - за первое место, 4 - за второе место, 3 - за третье, 2 - за четвертое), комплект для тренировок (сумка, лестница, гимнастическая палка, кольца, конусы и т.д.);

лучший игрок, вратарь, нападающий, бомбардир, MVP турнира – статуэтки.

За участие в финальных соревнованиях каждая команда-участник получила кубок финалиста, сетку для футбольных ворот, манишки для тренировок, мячи, а каждый член команды – медаль финалиста турнира и мяч.

Победители турнира "Кубок единения-2021" получили главные награды:

I место: учебно-тренировочный сбор команды (16 человек) на 7 дней в Буковеле, кубки, медали, мячи, комплект для тренировок (сумка, лестница, гимнастическая палка, кольца, конусы и т.д.), комплект спортивной формы для команды (рюкзак, шорты, футболка, тренировочная футболка, гетры, щитки, мяч).

II-III места – Почетной Грамотой: кубки, медали, мячи, комплект для тренировок (сумка, лестница, гимнастическая палка, кольца, конусы и т.д.), комплект спортивной формы для команды (рюкзак, шорты, футболка, тренировочная футболка, гетры, щитки, мяч)

IV место: кубки, медали, мячи, улучшенный комплект для тренировок (сумка, лестница, гимнастическая палка, кольца, конусы и т.д.);

лучший игрок каждой команды, вратарь, нападающий, бомбардир, MVP турнира - статуэтки.

"Спасибо командам за мощную игру и невероятный футбольный праздник, который вы подарили всей Украине. Все команды-участники соревнований – победители! Рад сообщить, что мы в Фонде приняли важное решение – Всеукраинский турнир по футболу" Кубок единения "будет проводиться ежегодно, и уже через 10 лет на стадионе "Авангард" в Луцке за первенство в Украине будут бороться не 22 команды, а 110! До встречи в следующем году!" – отметил Игорь Палица.