Кочергин стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ

25-летний полузащитник луганчан забил 25-й мяч в чемпионатах Украины

  • 27.09.2021 15:33
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Кочергин стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ
© ФК Заря. Владислав Кочергин

В матче с «Днепром-1» Владислав Кочергин сделал 3-й дубль в УПЛ. Причем взялся, как говорится, за дело только на 87-й минуте. Более поздние дуплеты удавались только шести игрокам. Между тем второй гол 25-летнего полузащитника луганчан стал для него 25-м в чемпионатах Украины. 19 мячей он забил за «Зарю» и 6 - за «Днепр». К слову, в списке лучших бомбардиров черно-бело-красных Владислав делит теперь 7-ю позицию не с кем иным, как с Тимерланом Гусейновым.

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины:

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты голов

Счет

04.04.2003

Константин БАЛАБАНОВ

Черноморец

Металлург Д (д)

90+1', 90+2'

2:1

05.10.2008

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Черноморец (г)

90+1', 90+2'

3:0

11.05.2014

МАТЕУС

Днепр

Ворскла (г)

89', 90+2'

4:1

08.11.2015

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Сталь Дз (д)

88', 90+4'

2:0

15.09.1996

Вадим КОЛЕСНИК

Карпаты

Прикарпатье (г)

88', 90'

2:1

12.05.2001

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

Таврия (д)

88', 89'

5:0

26.09.2021

Владислав КОЧЕРГИН

Заря

Днепр-1 (г)

87', 90+5'

4:0

17.04.2006

Константин БАЛАБАНОВ

Днепр

Динамо (г)

87', 90'

2:0

16.08.2014

Артем ГРОМОВ

Ворскла

Металлург Д (д)

87', 89'

2:1

Источник — Sport.ua

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