Кочергин стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ

В матче с «Днепром-1» Владислав Кочергин сделал 3-й дубль в УПЛ. Причем взялся, как говорится, за дело только на 87-й минуте. Более поздние дуплеты удавались только шести игрокам. Между тем второй гол 25-летнего полузащитника луганчан стал для него 25-м в чемпионатах Украины. 19 мячей он забил за «Зарю» и 6 - за «Днепр». К слову, в списке лучших бомбардиров черно-бело-красных Владислав делит теперь 7-ю позицию не с кем иным, как с Тимерланом Гусейновым.

Самые поздние дубли в чемпионатах Украины: