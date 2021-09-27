Кочергин стал автором одного из самых поздних дублей в истории УПЛ

В матче с «Днепром-1» Владислав Кочергин сделал 3-й дубль в УПЛ. Причем взялся, как говорится, за дело только на 87-й минуте. Более поздние дуплеты удавались только шести игрокам. Между тем второй гол 25-летнего полузащитника луганчан стал для него 25-м в чемпионатах Украины. 19 мячей он забил за «Зарю» и 6 - за «Днепр». К слову, в списке лучших бомбардиров черно-бело-красных Владислав делит теперь 7-ю позицию не с кем иным, как с Тимерланом Гусейновым.
Самые поздние дубли в чемпионатах Украины:
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты голов
|
Счет
|
04.04.2003
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Черноморец
|
Металлург Д (д)
|
90+1', 90+2'
|
2:1
|
05.10.2008
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
Черноморец (г)
|
90+1', 90+2'
|
3:0
|
11.05.2014
|
МАТЕУС
|
Днепр
|
Ворскла (г)
|
89', 90+2'
|
4:1
|
08.11.2015
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Сталь Дз (д)
|
88', 90+4'
|
2:0
|
15.09.1996
|
Вадим КОЛЕСНИК
|
Карпаты
|
Прикарпатье (г)
|
88', 90'
|
2:1
|
12.05.2001
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
88', 89'
|
5:0
|
26.09.2021
|
Владислав КОЧЕРГИН
|
Заря
|
Днепр-1 (г)
|
87', 90+5'
|
4:0
|
17.04.2006
|
Константин БАЛАБАНОВ
|
Днепр
|
Динамо (г)
|
87', 90'
|
2:0
|
16.08.2014
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла
|
Металлург Д (д)
|
87', 89'
|
2:1
Источник — Sport.ua
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