Владимир ТАНЧИК: «Канте и я? Как можно нас сравнивать?»

29-летний украинский полузащитник харьковского «Металлиста» Владимир Танчик поделился мнением о своем сравнении с 30-летний хавбеком лондонского «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте.

«Есть ли что-то похожее между мной и Канте? Разве что рост — и все. Люди любят сравнивать. У нас с ним разный стиль, просто одного роста. Но другие позиции. Канте и я? Куда? Человек выиграл все за клуб и сборную, как можно нас сравнивать. В современном футболе надо, чтобы вся команда забирала и атаковала. Я должен помогать своим защитникам и опорникам. Также мне помогают в атаке», — отметил Танчик.

Рост Танчика — 1,66 м, рост Канте — 1,68 м.

В текущем сезоне Танчик провел за «Металлист» 12 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.