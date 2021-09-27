Марлисон открыл голевой счет Металлиста 1925 на чужих полях на 361-й минуте

Матч с «Десной» увенчался для «Металлиста 1925» двумя знаменательными событиями. Во-первых, харьковчане с 5-й попытки наконец-то одержали первую победу в гостях. Во-вторых, бразилец Марлисон на 361-й минуте, начиная с дебюта, открыл голевой счет желто-синих на чужих полях. В истории чемпионатов Украины более продолжительные стартовые гостевые безголевые серии имели только «Прикарпатье», винницкая «Нива» и «Николаев». К слову, Марлисон стал первым легионером, забившим премьерный мяч для своего клуба на выезде.
Самые поздние премьерные голы клубов УПЛ на чужих полях:
|
Минута
|
Клуб
|
Автор гола
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
694’
|
Прикарпатье
|
Владимир КОВТАНЮК
|
14.06.1992
|
Волынь
|
1:1
|
436’
|
Нива В
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
07.04.1992
|
Эвис
|
1:2
|
399’
|
Николаев
|
Юрий ГОРЯЧЕВ
|
07.05.1992
|
Кремень
|
1:2
|
361’
|
Металлист 1925
|
МАРЛИСОН
|
26.07.2021
|
Десна
|
2:1
|
358’
|
Заря
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
05.04.1992
|
Одесса
|
1:0
|
349’
|
Кремень
|
Ярослав БОБЫЛЯК
|
07.04.1992
|
Черноморец
|
1:1
|
248’
|
Кривбасс
|
Денис ФИЛИМОНОВ
|
20.09.1992
|
Заря
|
1:1
|
235’
|
Верес
|
Геннадий ЧЕРНЫХ
|
20.09.1992
|
Днепр
|
1:4
|
224’
|
Ингулец
|
Илья КОВАЛЕНКО
|
18.10.2020
|
Александрия
|
3:4
|
216’
|
Львов
|
Павел ХУДЗИК
|
24.08.2008
|
Металлург З
|
1:2
Источник — Sport.ua
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