Марлисон открыл голевой счет Металлиста 1925 на чужих полях на 361-й минуте

Матч с «Десной» увенчался для «Металлиста 1925» двумя знаменательными событиями. Во-первых, харьковчане с 5-й попытки наконец-то одержали первую победу в гостях. Во-вторых, бразилец Марлисон на 361-й минуте, начиная с дебюта, открыл голевой счет желто-синих на чужих полях. В истории чемпионатов Украины более продолжительные стартовые гостевые безголевые серии имели только «Прикарпатье», винницкая «Нива» и «Николаев». К слову, Марлисон стал первым легионером, забившим премьерный мяч для своего клуба на выезде.

Самые поздние премьерные голы клубов УПЛ на чужих полях: