Марлисон открыл голевой счет Металлиста 1925 на чужих полях на 361-й минуте

Более продолжительные стартовые гостевые безголевые серии имели только три клуба

  • 27.09.2021 15:24
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Марлисон открыл голевой счет Металлиста 1925 на чужих полях на 361-й минуте
© ФК Металлист 1925. Марлисон

Матч с «Десной» увенчался для «Металлиста 1925» двумя знаменательными событиями. Во-первых, харьковчане с 5-й попытки наконец-то одержали первую победу в гостях. Во-вторых, бразилец Марлисон на 361-й минуте, начиная с дебюта, открыл голевой счет желто-синих на чужих полях. В истории чемпионатов Украины более продолжительные стартовые гостевые безголевые серии имели только «Прикарпатье», винницкая «Нива» и «Николаев». К слову, Марлисон стал первым легионером, забившим премьерный мяч для своего клуба на выезде.

Самые поздние премьерные голы клубов УПЛ на чужих полях:

Минута

Клуб

Автор гола

Дата

Соперник

Счет

694’

Прикарпатье

Владимир КОВТАНЮК

14.06.1992

Волынь

1:1

436’

Нива В

Виталий КОСОВСКИЙ

07.04.1992

Эвис

1:2

399’

Николаев

Юрий ГОРЯЧЕВ

07.05.1992

Кремень

1:2

361’

Металлист 1925

МАРЛИСОН  

26.07.2021

Десна

2:1

358’

Заря

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

05.04.1992

Одесса

1:0

349’

Кремень

Ярослав БОБЫЛЯК

07.04.1992

Черноморец

1:1

248’

Кривбасс

Денис ФИЛИМОНОВ

20.09.1992

Заря

1:1

235’

Верес

Геннадий ЧЕРНЫХ

20.09.1992

Днепр

1:4

224’

Ингулец

Илья КОВАЛЕНКО

18.10.2020

Александрия

3:4

216’

Львов

Павел ХУДЗИК

24.08.2008

Металлург З

1:2

Источник — Sport.ua

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