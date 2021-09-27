Мата может уйти из Манчестер Юнайтед

33-летний испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата думает об уходе из английского клуба.

В текущем сезоне Мата провел за «красных дьяволов» всего один матч в Кубке лиги, проведя на поле 62 минуты. Футболист недоволен малым количеством игрового времени.

Контракт Маты с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Но футболист может покинуть английский клуб уже будущей зимой, если не начнет получать больше игрового времени.

Ориентировочная стоимость Хуана составляет €4 миллионов.