Мата может уйти из Манчестер Юнайтед

Испанский полузащитник получает слишком мало игрового времени

  • 27.09.2021 15:16
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Мата может уйти из Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата думает об уходе из английского клуба.

В текущем сезоне Мата провел за «красных дьяволов» всего один матч в Кубке лиги, проведя на поле 62 минуты. Футболист недоволен малым количеством игрового времени.

Контракт Маты с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Но футболист может покинуть английский клуб уже будущей зимой, если не начнет получать больше игрового времени.

Ориентировочная стоимость Хуана составляет €4 миллионов.

Источник — Manchester Evening News

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