Владислав КОЧЕРГИН: «За хет-трик выставился перед командой»

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин рассказал о матчах с «Ингульцом» и «Днепром-1». Форвард луганской команды в первом поединке отметился хет-триком, а во вчерашней игре — дублем.

«Всегда хочется забивать, но такого, признаюсь, не ожидал. Уже в самом дебюте — на 6-й и 7-й минутах получились удары, которые привели к мячам в ворота петровчан. А потом еще и в начале второго тайма один раз голом отметился. Был очень рад, конечно. Три мяча в матче забить — это дорогого стоит. Потом хотелось еще забивать, но не получалось.

На профессиональном же уровне в украинской Премьер-лиге хет-трик в ворота «Ингульца» был первым.

Перед командой по такому случаю выставлялся? Конечно. Как же без этого?!» - сказал Кочергин.

В текущем сезоне УПЛ 25-летний игрок в составе «Зари» провел девять матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.