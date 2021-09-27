Владислав КОЧЕРГИН: «За хет-трик выставился перед командой»

Хавбек «Зари» – о своей результативности

  • 27.09.2021 14:50
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
Владислав КОЧЕРГИН: «За хет-трик выставился перед командой»
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин рассказал о матчах с «Ингульцом» и «Днепром-1». Форвард луганской команды в первом поединке отметился хет-триком, а во вчерашней игре — дублем.

«Всегда хочется забивать, но такого, признаюсь, не ожидал. Уже в самом дебюте — на 6-й и 7-й минутах получились удары, которые привели к мячам в ворота петровчан. А потом еще и в начале второго тайма один раз голом отметился. Был очень рад, конечно. Три мяча в матче забить — это дорогого стоит. Потом хотелось еще забивать, но не получалось.

На профессиональном же уровне в украинской Премьер-лиге хет-трик в ворота «Ингульца» был первым.

Перед командой по такому случаю выставлялся? Конечно. Как же без этого?!» - сказал Кочергин.

В текущем сезоне УПЛ 25-летний игрок в составе «Зари» провел девять матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности