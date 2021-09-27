Йожеф САБО: «Интер — это не Бавария. С ним можно играть»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер».

«Интер» — это не «Бавария». С миланской командой можно играть. Не думаю, что игру «горняков» против «Вереса» можно рассматривать как репетицию перед Лигой чемпионов. Думаю, что ворота «Шахтера» в матче с «Интером» будет защищать Трубин, и «горняки» не станут лезть вперед. Я за то, чтобы на такие поединки выходили все самые опытные полевые игроки — Степаненко, Марлос, Исмаили, Алан Патрик. Тем более, все они сейчас в отличной форме. В противостоянии «Шахтера» с «Интером» шансы 50 на 50», — считает Сабо.

Матч «Шахтер» — «Интер» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 28 сентября, в 19:45.