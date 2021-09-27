Андрей ВОРОБЕЙ: «Де Дзерби не важно, кто в соперниках – Верес или Интер»

Специалист – о предстоящем матче «Шахтера» в Лиге чемпионов

  • 27.09.2021 14:07
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Де Дзерби не важно, кто в соперниках – Верес или Интер»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Легендарный нападающий «Шахтера» Андрей Воробей дал свой прогноз на предстоящий матч между «горняками» и миланским «Интером», который пройдет 28 сентября на НСК «Олимпийский» в Киеве:

«Поражение от «Шерифа» было обидным. Не думаю, что за короткий срок футболисты «Шахтера» смогут как следует восстановить силы. После «Шерифа» были матчи в чемпионате и Суперкубок с «Динамо». Игровой график очень насыщенный. Матч с «Динамо» был тоже тяжелым, но хочется верить, что командный дух сейчас на хорошем уровне. Победа над «Динамо» всегда придает дополнительной энергии.

«Интер» - очень сильный клуб, с ним будет очень трудно. Но мы верим и надеемся, что все будет хорошо.

Что касается Де Дзерби, дело даже не в том, итальянец он или украинец. У него стоят задачи, и он работает в клубе. Ему всегда нужно достигать только высоких целей. Для него любая игра имеет большое значение, не важно, кто в соперниках – «Верес» Ровно или «Интер».

«Интер», с которым играли год назад, при Конте был топ-клубом. С ними очень сложно было играть. Если говорить о нынешней команде, то у них неплохие результаты в Италии. В игре с «Реалом» они полностью доминировали, но пропустили в конце и проиграли. Этот «Интер» тоже достаточно сильный, у них большие амбиции. Это будет хорошая игра», - сказал Воробей.

Источник — Террикон

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