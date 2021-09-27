Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита

Украинскому клубу дают не так много шансов

  • 27.09.2021 14:20
  • 651 просмотр
  • 4 комментария
Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 28 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
 
Букмекеры считают фаворитами гостей. На выигрыш итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.57, на ничью - 4.4, поражение оценено в 5.7.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.72. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.06, ТМ3.0 – 1.82.
 
Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 27.09.2021 15:08
    -1
    axylinam, 27.09.2021 15:03
    На кротов котировки даже выше, чем на Усика
    вы еще на Динамо не смотрели?!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.09.2021 15:03
    -1
    На кротов котировки даже выше, чем на Усика
    Ссылка
    Calm
    Calm, 27.09.2021 15:00
    0
    ну логично собственно
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 27.09.2021 14:59 (изменен)
    +1
    Просрут
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