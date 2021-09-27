Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 28 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет домашний матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».



Букмекеры считают фаворитами гостей. На выигрыш итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.57, на ничью - 4.4, поражение оценено в 5.7.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.72. Основные тоталы – ТБ3.0 – 2.06, ТМ3.0 – 1.82.



Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.