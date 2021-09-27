Пресс-конференция Индзаги перед матчем Шахтер – Интер. Смотреть онлайн LIVE

27 сентября в 19:15 главный тренер «Интера» ответит на вопросы журналистов

  • 27.09.2021 14:05
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Пресс-конференция Индзаги перед матчем Шахтер – Интер. Смотреть онлайн LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

27 сентября в 19:15 состоится пресс-конференция главного тренера «Интера» Симоне Индзаги накануне встречи с «Шахтером» во 2-м туре Лиги чемпионов.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 28 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский», игра начнется в 19:45. 

Пресс-конференция Индзаги перед матчем Шахтер – Интер. Смотреть онлайн. LIVE

Источник — Sport.ua

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