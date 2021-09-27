27 сентября в 20:00 состоится пресс-конференция главного тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби накануне встречи с «Интером» во 2-м туре Лиги чемпионов.
Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 28 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский», игра начнется в 19:45.
Пресс-конференция Де Дзерби перед игрой против Интера. Смотреть онлайн LIVE
Источник — Sport.ua
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