Юрий ВЕРНИДУБ: «Сыграть на Сантьяго Бернабеу – мечта любого тренера»

Наставник «Шерифа» – о предстоящем матче с «Реалом»

  • 27.09.2021 13:48
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Сыграть на Сантьяго Бернабеу – мечта любого тренера»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

В преддверии выездного матча группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22 с мадридским «Реалом» главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился своими ощущениями.

«Для любого тренера сыграть на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде – мечта, и я в этом плане не исключение. То же самое могу сказать и о другом легендарном стадионе – миланском «Сан-Сиро». Противостоять на легендарных аренах таким клубам, как «Реал» и «Интер», да еще и на стадии группового этапа Лиги чемпионов - это дорогого стоит».

Добавим, что предстоящий матч в Лиге чемпионов против «Реала» для наставника тираспольцев не первый против топ-гранда европейского футбола.

Ранее специалист у руля «Зари» соперничал на знаменитом «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед», когда луганчане выступали в групповом раунде Лиги Европы.

Матч «Реал» – «Шериф» состоится 28 сентября и начнется в 22:00.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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