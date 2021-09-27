Виктор СКРИПНИК: «Днепр-1 – принципиальный соперник»

Наставник «Зари» – о разгромной победе

  • 27.09.2021 12:02
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Виктор СКРИПНИК: «Днепр-1 – принципиальный соперник»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник принял участие в пресс-конференции после победного матча с «Днепром-1» (4:0).

«Когда соперник находится выше тебя в турнирной таблице – это еще больше мотивирует. Каждая команда ставит свои задачи. Мы два раза становились бронзовыми призерами чемпионата, хоть и старт был не очень удачный.

Сейчас у нас очень похожая ситуация, но мы стараемся набрать обороты и, конечно же, такие игры придают много сил, ведь фактически она была за шесть очков. Очень важно было выполнять правильно и качественно стандарты.

Мы приехали сюда за победой. После первого забитого гола к нам пришла надежда. Хотя у нас бывает много матчей, когда мы первыми пропускаем, и потом приходится работать в два раза больше, но сегодня для нас все хорошо сложилось.

Мы довольны как прошел поединок и сыграли на ноль, и хорошие атаки соперника сдержали.

Все знают наш график, у нас уже в четверг очень важная игра и хорошая команда к нам в гости приезжает, так что, фактически, отдыха у нас нет.

Мы очень рады этой победе, такой колоритной, с хорошим результатом и оставив свои ворота без пропущенных голов. «Днепр-1» принципиальный соперник, поэтому такая игра нам только добавит уверенности и для турнирной таблицы принесет шаг вперед», - сказал Скрипник.

Источник — ФК Заря

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