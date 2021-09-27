Катерина Козлова – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чикаго

  • 27.09.2021 11:12
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Катерина Козлова – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

27 сентября украинские теннисистки Катерина Козлова (№140 WTA) и Марта Костюк (№57 WTA) сразятся между собой в рамках первого круга основы на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
Встреча пройдет третьим запуском на корте №2 после матча Инглис – Доулхайд. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против Елены Габриелы Русе из Румынии или Камилы Джорджи из Италии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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