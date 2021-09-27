Андрей ШЕВЧЕНКО: «Благодаря этим матчам я покорил Европу»

Украинец лестно отозвался о Лиге чемпионов УЕФА

  • 27.09.2021 11:08
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Благодаря этим матчам я покорил Европу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о значимости для «россонери» участия в Лиге чемпионов, а также рассказал о роли этого турнира в своей карьере футболиста.

«На мой взгляд, у футболистов «Милана» течет другая кровь в матчах Лиги чемпионов. У меня был опыт в турнире с киевским «Динамо», но с «Миланом» - совсем другое дело. Прекрасная история. Два финала Лиги чемпионов и, прежде всего, первый, были фантастическими эмоциями».

«Для меня, как молодого игрока, приехавшего из киевского «Динамо», Лига чемпионов была отличной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, хорошо играл и забил много мячей. Лига чемпионов дала возможность мне приехать и поиграть за «Милан», - отметил Шевченко.

Напомним, летом нынешнего года Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и пока сидит без активной работы.

Источник — Pianeta Milan

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