Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чикаго

  • 27.09.2021 10:59
  • 419 просмотров
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

27 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.
     
В матче первого круга украинка сразится против Ализе Корне из Франции (№65 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница матча сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad
    kadaad, 27.09.2021 11:40
    0
    На выход в первом туре.
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