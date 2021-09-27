Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче первого круга украинка сразится против Ализе Корне из Франции (№65 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала матча – 17:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница матча сразится против седьмой сеяной Элизы Мертенс из Бельгии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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