Отпугнула цена. Малиновского летом хотел купить Наполи

Лучано Спалетти очень хотел видеть украинца в Неаполе

  • 27.09.2021 10:52
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Отпугнула цена. Малиновского летом хотел купить Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Летом нынешнего года украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский мог сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А.

Активный интерес к Малиновскому проявлял «Наполи». Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти очень хотел видеть в своей команде еще одного игрока с убойным ударом с дальней дистанции.

Однако, несмотря на явную заинтересованность, до конкретных переговоров между клубами дело так и не дошло. «Наполи» смутила высокая сумма отступных, запрашиваемая «Аталантой» за Малиновского.

«Говоря откровенно, «Наполи» был заинтересован в Малиновском, но так и не оформил реального предложения. Они проявили интерес и больше ничего», - сказал агент Сергей Серебренников, представляющий интересы украинца, в интервью Radio Marte.

Отмечается, что руководство «Аталанты» не готово продать Малиновского дешевле, чем за 30 миллионов евро. По этой причине планы «Наполи» в отношении украинца так и не были реализованы.

«Наполи» выиграл все шесть стартовых поединков Серии А, являясь к настоящему моменту безоговорочным лидером турнирной таблицы с 18 очками в активе. «Аталанта» набрала 11 пунктов и идет седьмой.

Источник — DailyNews24.it

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