Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну строчку, Стаховский теряет позиции

На прошлой неделе мужчины сыграли Кубок Лейвера, а также турниры ATP Tour 250 в Меце и Нур-Султане.



Во Франции двойную победу праздновал поляк Хуберт Хуркач, который стал чемпионом в одиночном и парном разрядах. Он поднялся на 12-ю позицию в мировом рейтинге. В Казахстане победил южнокорейский теннисист Квон Сун-ву, он обновил персональный рекорд, поднявшись на 57-ю строчку.



В первой десятке обошлось без изменений.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на одну позицию, Виталий Сачко добавил семь строчек. Сергей Стаховский, Алексей Крутых и Владислав Орлов немного потеряли.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке состоялось одно изменение – Хуберт Хуркач потеснил Каспера Рууда с восьмого места.



Чемпионская гонка ATP