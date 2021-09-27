Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну строчку, Стаховский теряет позиции

В первой десятке обошлось без изменений

  • 27.09.2021 10:20
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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну строчку, Стаховский теряет позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины сыграли Кубок Лейвера, а также турниры ATP Tour 250 в Меце и Нур-Султане.
 
Во Франции двойную победу праздновал поляк Хуберт Хуркач, который стал чемпионом в одиночном и парном разрядах. Он поднялся на 12-ю позицию в мировом рейтинге. В Казахстане победил южнокорейский теннисист Квон Сун-ву, он обновил персональный рекорд, поднявшись на 57-ю строчку.
 
В первой десятке обошлось без изменений.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на одну позицию, Виталий Сачко добавил семь строчек. Сергей Стаховский, Алексей Крутых и Владислав Орлов немного потеряли.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке состоялось одно изменение – Хуберт Хуркач потеснил Каспера Рууда с восьмого места.
 
Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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