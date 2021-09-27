Рейтинг ATP. Марченко поднялся на одну строчку, Стаховский теряет позиции

На прошлой неделе мужчины сыграли Кубок Лейвера, а также турниры ATP Tour 250 в Меце и Нур-Султане.
Во Франции двойную победу праздновал поляк Хуберт Хуркач, который стал чемпионом в одиночном и парном разрядах. Он поднялся на 12-ю позицию в мировом рейтинге. В Казахстане победил южнокорейский теннисист Квон Сун-ву, он обновил персональный рекорд, поднявшись на 57-ю строчку.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Илья Марченко поднялся на одну позицию, Виталий Сачко добавил семь строчек. Сергей Стаховский, Алексей Крутых и Владислав Орлов немного потеряли.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке состоялось одно изменение – Хуберт Хуркач потеснил Каспера Рууда с восьмого места.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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