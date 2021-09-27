ДЕ ДЗЕРБИ: «Как итальянец, счастлив встретиться с командой из своей страны»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящую встречу с миланским «Интером» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Как итальянец, я счастлив встретиться с командой из своей страны, но я знаю силу «Интера» и рад встретиться с Симоне Индзаги. «Шахтер» все еще строящаяся команда. «Интер» и «Милан» - самые сильные и самые целостные команды в Серии А. Даже если «Наполи» будет способен на великие дела», - отметил Де Дзерби.

Матч «Шахтер» - «Интер» состоится завтра, 28 сентября, на НСК «Олимпийский» в Киеве.