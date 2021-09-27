8-й тур
Бордо
1 : 1
Ренн
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция. Марсель на своем поле уступил Лансу, ПСЖ идет без потерь

26 сентября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции

  • 27.09.2021 00:59
  • 33 просмотра
  • 0 комментариев
Франция. Марсель на своем поле уступил Лансу, ПСЖ идет без потерь
© Getty Images/Global Images Ukraine. Димитри Пайет

26 сентября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» на своем поле уступил «Лансу» (2:3) в вечернем поединке. У хозяев дубль оформил Димитри Пайет.

В турнирной таблице лидирует «ПСЖ», который идет без потерь (24 очка).

Лига 1. 8-й тур

«Марсель» – «Ланс»  2:3

Голы: Сотока, 9, пен (0:1). Франковски, 27 (0:2). Пайет, 33 (1:2). Пайет, 45+3, пен (2:2). Саид, 71 (2:3).

«Клермон» – «Монако» – 1:3

Голы: Байо, 7 (1:0). Бен-Йеддер, 26 (1:1). Фолланд, 48 (1:2). Диоп, 90+1 (1:3).

«Брест» – «Метц» – 1:2

Голы: Де Превиль, 26 (0:1). Февр, 68, пен (1:1). Сентонз, 74 (1:2).

«Труа» – «Анже» – 1:1 

Голы: Бальде, 22 (1:0). Мангани, 65, пен (1:1).

«Реймс» – «Нант» – 3:1

Голы: Фокет, 51 (1:0). Саймон, 62 (1:1). Экитике, 72 (2:1). Экитике, 78 (3:1).

«Бордо» – «Ренн» – 1:1

Голы: Лаборд, 56 (0:1). Мексер, 88 (1:1).

Турнирная таблица чемпионата Франции

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности