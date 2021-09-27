Франция. Марсель на своем поле уступил Лансу, ПСЖ идет без потерь

26 сентября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» на своем поле уступил «Лансу» (2:3) в вечернем поединке. У хозяев дубль оформил Димитри Пайет.
В турнирной таблице лидирует «ПСЖ», который идет без потерь (24 очка).
Лига 1. 8-й тур
«Марсель» – «Ланс» – 2:3
Голы: Сотока, 9, пен (0:1). Франковски, 27 (0:2). Пайет, 33 (1:2). Пайет, 45+3, пен (2:2). Саид, 71 (2:3).
«Клермон» – «Монако» – 1:3
Голы: Байо, 7 (1:0). Бен-Йеддер, 26 (1:1). Фолланд, 48 (1:2). Диоп, 90+1 (1:3).
«Брест» – «Метц» – 1:2
Голы: Де Превиль, 26 (0:1). Февр, 68, пен (1:1). Сентонз, 74 (1:2).
«Труа» – «Анже» – 1:1
Голы: Бальде, 22 (1:0). Мангани, 65, пен (1:1).
«Реймс» – «Нант» – 3:1
Голы: Фокет, 51 (1:0). Саймон, 62 (1:1). Экитике, 72 (2:1). Экитике, 78 (3:1).
«Бордо» – «Ренн» – 1:1
Голы: Лаборд, 56 (0:1). Мексер, 88 (1:1).
Турнирная таблица чемпионата Франции
Источник — Sport.ua
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