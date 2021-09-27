Фрайбург разгромил Аугсбург, Бохум и Штутгарт сыграли вничью

26 сентября состоялись два матча 6-го тура чемпионата Германии.
«Фрайбург» разгромил «Аугсбург» (3:0), а «Бохум» и «Штутгарт» сыграли вничью.
Бундеслига. 6-й тур
«Фрайбург» – «Аугсбург» – 3:0
Голы: Кюблер, 6, Хелер, 25, Грифо, 33 (пен).
«Бохум» – «Штутгарт» – 0:0
Турнирная таблица чемпионата Германии
Источник — Sport.ua
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