Дубль Виллиана Жозе. Бетис одержал победу в игре с Хетафе

26 сентября прошли матчи 7-го тура чемпионата Испании.
В вечернем поединке «Бетис» обыграл «Хетафе» (2:0). Дублем отметился Виллиан Жозе.
Ла Лига. 7-й тур
«Бетис» – «Хетафе» – 2:0
Голы: Виллиан Жозе, 14, 55.
«Реал Сосьедад» – «Эльче» – 1:0
Гол: Ойярсабаль, 81.
«Райо Вальекано» – «Кадис» – 3:1
Голы: Альваро Гарсия, 9, Фалькао, 44, Палазон, 87 – Ароян, 23.
«Мальорка» – «Осасуна» – 2:3
Голы: Родригес, 11, Ниньо, 45+4 – Хосе Анхель, 9, Иньиго Перес, 58, Мартинес, 88.
Турнирная таблица чемпионата Испании
Источник — Sport.ua
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