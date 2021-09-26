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26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи выиграл шестой матч подряд и укрепил лидерство в Серии A

Голы забили Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти

  • 26.09.2021 23:59
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  • 1 комментарий
Наполи выиграл шестой матч подряд и укрепил лидерство в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» выиграл у «Кальяри» (2:0).

У хозяев поля голы забили Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти.

Неаполитанский клуб выиграл все 6 матчей на старте сезона и уверенно лидирует в Серии А (18 очков).

Серия А. 6-й тур

«Наполи»  «Кальяри»  2:0 

Голы: Осимхен, 11, Инсинье, 57 (пен).

«Удинезе» – «Фиорентина» – 0:1

Гол: Влахович, 16 (пен)

«Сассуоло» – «Салернитана» – 1:0

Гол: Берарди, 54.

«Эмполи» – «Болонья» – 4:2

Голы: Бонифаци, 1 (автогол), Пинамонти, 31, Байрами, 54 (пен), Риччи, 90 – Барроу, 11, Арнаутович, 76.

Нереализованный пенальти: Арнаутович, 20 (мимо).

Турнирная таблица чемпионата Италии

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 27.09.2021 00:22
    0
    Браво Лучано Спаллетти, толковый и порядочный мужик. Успехов и победы в Серии А.
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