Наполи выиграл шестой матч подряд и укрепил лидерство в Серии A

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Наполи» выиграл у «Кальяри» (2:0).
У хозяев поля голы забили Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти.
Неаполитанский клуб выиграл все 6 матчей на старте сезона и уверенно лидирует в Серии А (18 очков).
Серия А. 6-й тур
«Наполи» – «Кальяри» – 2:0
Голы: Осимхен, 11, Инсинье, 57 (пен).
«Удинезе» – «Фиорентина» – 0:1
Гол: Влахович, 16 (пен)
«Сассуоло» – «Салернитана» – 1:0
Гол: Берарди, 54.
«Эмполи» – «Болонья» – 4:2
Голы: Бонифаци, 1 (автогол), Пинамонти, 31, Байрами, 54 (пен), Риччи, 90 – Барроу, 11, Арнаутович, 76.
Нереализованный пенальти: Арнаутович, 20 (мимо).
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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