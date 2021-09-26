Команда Европы в четвертый раз подряд выиграла Кубок Лейвера

Сборная Европы обыграла сборную Мира в рамках Кубка Лэйвера. Это случилось в четвертый раз подряд.
Команда Европы – Команда Мира – 14:1
1-й день
Каспер Рууд – Райли Опелка – 6-3, 7-6(4)
Маттео Берреттини – Феликс Оже-Альяссим – 6-7(3), 7-5, 10-8
Андрей Рублев – Диего Шварцман – 4-6, 6-3, 11-9
Зверев / Берреттини – Изнер / Шаповалов – 6-4, 6-7(2), 1-10
2-й день
Стефанос Циципас – Ник Кириос – 6-3, 6-4
Александр Зверев – Джон Иснер – 7-6(5), 6-7(8), 10-5
Даниил Медведев – Денис Шаповалов – 6-4, 6-0
Циципас / Рублев – Кириос / Иснер – 6-7(8), 6-3, 10-4
3-й день
Рублёв/Зверев – Опелка/Шаповалов – 6-2, 6-7(4), 10-3
Составы команд
Европа: Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Мир: Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Рейлли Опелка, Джон Изнер и Ник Кириос.
Источник — Большой теннис Украины
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