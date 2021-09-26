7-й тур
Барселона
3 : 0
Леванте
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Прервали серию. Барселона выиграла впервые за четыре матча

Команда сократила отставание от «Реала»

  • 26.09.2021 19:17
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Прервали серию. Барселона выиграла впервые за четыре матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче чемпионата Испании обыграла «Леванте» 3:0 и прервала неудачную серию игр без побед во всех турнирах, которая началась после поражения от «Баварии».

Каталонцы набрали 12 очков и поднялись на 6-е место, но имеют матч в запасе перед «Реалом», у которого 17 пунктов.

Чемпионат Испании. 7-й тур

Барселона - Леванте 3:0
Голы: Депай, 6 (с пен), де Йонг, 14, Фати, 90+1

Барселона: тер Штеген, Мингеса (Араужо, 81), Пике, Гарсия, Дест (Ленгле, 89), Бускетс, Гонсалес, Гавира (Демир, 81), Коутиньо (Пуиг, 59), Депай, де Йонг (Фати, 81)

Леванте: Айтор, Мирамон, Постиго, Мустафи (Робер, 76), Клерк, де Фрутос (Кантеро, 69), Радойя, Пепелу (Вукчевич, 69), Мелеро, Гомес, Рогер

Источник — Sport.ua

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