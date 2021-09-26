Прервали серию. Барселона выиграла впервые за четыре матча

«Барселона» в матче чемпионата Испании обыграла «Леванте» 3:0 и прервала неудачную серию игр без побед во всех турнирах, которая началась после поражения от «Баварии».
Каталонцы набрали 12 очков и поднялись на 6-е место, но имеют матч в запасе перед «Реалом», у которого 17 пунктов.
Чемпионат Испании. 7-й тур
Барселона - Леванте 3:0
Голы: Депай, 6 (с пен), де Йонг, 14, Фати, 90+1
Барселона: тер Штеген, Мингеса (Араужо, 81), Пике, Гарсия, Дест (Ленгле, 89), Бускетс, Гонсалес, Гавира (Демир, 81), Коутиньо (Пуиг, 59), Депай, де Йонг (Фати, 81)
Леванте: Айтор, Мирамон, Постиго, Мустафи (Робер, 76), Клерк, де Фрутос (Кантеро, 69), Радойя, Пепелу (Вукчевич, 69), Мелеро, Гомес, Рогер
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.