Все решил Хименес. Вулверхэмптон обыграл Саутгемптон

В поединке 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0 благодаря голу Хименеса на 81-й минуте.
«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 0:1
Гол: Хименес, 61
«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс (Лонг, 74), Эльюнусси, Редмонд (Дженепо, 64), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 64).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду (Хувер, 87), Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Траоре, 71), Хван Хи Чхан (Рубен Невеш, 88), Хименес.
Источник — Sport.ua
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