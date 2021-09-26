6-й тур
Саутгемптон
0 : 1
Вулверхэмптон
26.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решил Хименес. Вулверхэмптон обыграл Саутгемптон

«Волки» добились победы в поединке 6-го тура АПЛ

  • 26.09.2021 18:11
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Все решил Хименес. Вулверхэмптон обыграл Саутгемптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0 благодаря голу Хименеса на 81-й минуте.

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» — 0:1
Гол: Хименес, 61

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс (Лонг, 74), Эльюнусси, Редмонд (Дженепо, 64), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 64).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду (Хувер, 87), Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Дендонкер, Моутинью, Поденсе (Траоре, 71), Хван Хи Чхан (Рубен Невеш, 88), Хименес.

Источник — Sport.ua

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